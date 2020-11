Chiude il 30 novembre Mary & Michi, l’ultimo negozio di giocattoli di Bordighera

Bordighera. La città delle palme perde l’ultimo negozio di giocattoli: Mary & Michi chiuderà definitivamente il prossimo 30 novembre, dopo che per 45 anni ha alimentato i sogni e i desideri dei bambini di Bordighera e non solo.

«Decidere di chiudere non è stato facile – racconta Paolo Giubilato, titolare dell’attività insieme alla moglie Silvia Faggiano – Ma è il momento di cambiare, di fare una scelta di vita diversa. Lo dobbiamo in primis ai nostri figli».

