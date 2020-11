Chiusura bar e ristoranti, Ciangherotti (FI): “A risentirne tutto l’indotto”

Albenga. “Con la chiusura di bar, ristoranti e locali più in generale a rimetterci è l’indotto”. A dirlo è Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, che afferma: “Con la Liguria in zona arancione sono moltissime le categorie che rischiano un crollo del fatturato e che saranno costrette a tagliare gli organici. Tra quelle più colpite figurano le aziende che consegnano la merce per tutta la filiera della ristorazione”.

“Basti pensare anche a quelle che lavorano nella Piana di Albenga con verdure e ortaggi, ma anche le imprese ittiche che hanno subito un crollo verticale delle richieste. Dietro alla chiusura di bar e ristoranti – sottolinea Ciangherotti – c’è un universo che va molto al di là di quanto è visibile a occhio nudo e che è fatto di tantissime imprese e centinaia di addetti che stanno attraversando una crisi devastante al pari dei dettaglianti, ovvero tutto l’indotto”.

