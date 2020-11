Concorso Pianistico “Città di Albenga”, la 33^ edizione diventa on-line a causa del Covid

Albenga. Si svolgerà anche quest’anno, in forma originale e del tutto sicura, il 33^ Concorso Pianistico “Città di Albenga”, tornato a essere un appuntamento fisso ormai da dieci anni per la cittadinanza e per tutti i pianisti italiani e stranieri.

La competizione celebre in tutto il mondo quest’anno, vista la difficile situazione causata dal Covid-19, si svolgerà in versione online, quindi in totale sicurezza sia per i pianisti, sia per le giurie che per lo staff organizzativo.

