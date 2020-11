Covid, il governo studia il “lockdown leggero” ma Toti è ottimista: “Rt in calo, conto in un miglioramento”

Liguria. Il presidente della Regione Giovanni Toti, intervistato in diretta su Rai 1, non nasconde un certo ottimismo e guarda lontano all’orizzonte con l’obiettivo di uscire il prima possibile dalla zona arancione in cui oggi la Liguria è entrata ufficialmente.

“Dalle sensazioni e dai dati che arrivano dai territori direi che da noi l’Rt sta addirittura scendendo sensibilmente come la pressione sui pronto soccorso. Non temo aggravamenti della situazione, anzi, conto se possibile in un miglioramento nelle prossime due settimane in modo da poter rivalutare la situazione della regione”, ha detto Toti.

