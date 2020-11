Liguria ‘zona arancione’, Federmoda: “I negozi di abbigliamento restano aperti, supportiamoli”

Genova. Anche se Genova è in zona arancione i negozi di abbigliamento, calzature, accessori e tessile sono aperti con orario normale. Lo ricorda Federmoda Genova per evitare “che si crei nei cittadini una comprensibile confusione riguardo alle aperture e chiusure dei negozi”

“Inoltre, già da mesi in tantissimi si sono organizzati per le consegne a domicilio e le spedizioni, per la vendita online e tramite i social network – spiega Manuela Carena, vicepresidente vicario Federmoda Confcommercio Genova – Quindi invitiamo i cittadini a contattare i propri negozi moda di fiducia e a seguirli sui social perché il Natale si avvicina e sarà importantissimo in questo momento così difficile supportare la città anche scegliendo i negozi di vicinato genovesi per i propri acquisti, perché no anticipando di qualche settimana lo shopping natalizio”

