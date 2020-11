Rapallo, domani il centenario dello storico Trattato. Celebrazioni rinviate causa Covid al 2022

Rapallo. Il 12 novembre di cento anni fa, la città del Tigullio fu teatro della firma di un Trattato, detto appunto di Rapallo. Fu il primo di due trattati (il secondo nel 1922) firmati a Rapallo che diedero un importante contributo alla esplosiva situazione geo politica successiva alla fine della Prima Guerra Mondiale.

In quegli anni le ferite della guerra continuavano a generare dissidi, rancori e recriminazioni. Da parte italiana, molti recriminavano per la cosiddetta “Vittoria Mutilata”, rimproverando il venire meno da parte degli Stati Uniti ai patti stabiliti in caso di vittoria. L’Impero Austro Ungarico si stava disgregando e al regno d’Italia stava a cuore la sistemazione dei confini orientali che avrebbero fronteggiato i nuovi stati (serbi, croati, sloveni e montenegrini) che si stavano faticosamente formando e che confluiranno nella nuova Jugoslavia.

