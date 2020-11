Scuola, quanto pesa la didattica a distanza in Liguria? Oggi a casa il 37% degli studenti

Genova. Sono 62.600 gli studenti che oggi in Liguria sono costretti a seguire le lezioni da casa per le disposizioni dell’ultimo Dpcm. Una cifra che rappresenta il 36,8% del totale regionale, che consta di 170.089 ragazzi, quindi più di uno su tre. A questi si aggiungono quelli delle classi in quarantena o destinatari di provvedimenti precauzionali decisi dai singoli presidi.

Numeri, quelli forniti dall’istituto scolastico regionale, che sono utili a comprendere il reale peso numerico della didattica a distanza mentre a livello nazionale si discute di una possibile ulteriore stretta per fermare il contagio, con ministri e governatori che spingono per la chiusura totale degli istituti. Fermamente contraria la ministra Lucia Azzolina che ha ricordato come a scuola si registri solo il 3,5% dei focolai secondo l’Iss e ha paventato un “disastro dal punto di vista psicologico, dello sviluppo formativo, sociologico, educativo di un bambino”.

