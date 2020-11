Teatro degli Scolopi in vendita, il caso finisce a “Striscia la Notizia”

Savona. Sarà oggetto di un servizio di “Striscia la Notizia” in onda nella puntata di questa sera la “questione” della cessione del Teatro degli Scolpi di Monturbano, in vendita a 1,5 milioni di euro (leggi qui).

L’inserzione (che non cita mai il teatro ma parla più genericamente di una “casa indipendente”, tre locali e un bagno per un totale di 1800 mq, “ideale per attività produttiva”) in realtà è online da qualche tempo, ma la notizia è diventata pubblica soltanto la scorsa settimana quando l’ingegner Paolo Forzano, che per primo ha riconosciuto in quell’immobile il teatro, ha lanciato attraverso IVG un appello al sindaco a “recuperare” la struttura.

