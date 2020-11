Coronavirus, per gli over65 sconti nelle fasce orarie “protette” in supermercati, ortofrutta e mercati comunali

Genova. Non sono proprio “fasce protette” ma sono input per spingere gli anziani a fare la spesa in orari di minore affollamento, almeno in teoria, a seconda delle tipologie commerciali. La Regione dà via il progetto “Sconti&Sicurezza dai 65 anni”: una serie di misure studiate per i meno giovani.

Le misure sono state messe a punto su proposta di Regione Liguria e con il coordinamento della Camera di Commercio di Genova, la collaborazione del Comune di Genova, ASCOM, Confesercenti, Grande Distribuzione. Il progetto prevede un’operazione scontistica per gli over 65 dal lunedì al venerdì così ripartita.

