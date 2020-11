Covid, a Calice Ligure al via monitoraggio con saturimetri: “Individuare subito i casi gravi”

Calice Ligure. “Qualche mese fa durante una chiacchierata di confronto tra l’amministrazione comunale ed un medico nostro concittadino è emersa la possibilità di organizzare per il nostro paese un servizio di monitoraggio di uno dei parametri più significativi per i casi di Covid-19, il livello di ossigenazione del sangue tramite saturimetro. Sono lieto di presentare ora come prossima alla partenza questa sperimentazione nata dalla collaborazione tra amministrazione comunale, medici di base, farmacia comunale e cittadini che unendo le loro forze in una corretta visione comunitaria sono certo riusciranno a fornire un aiuto importante al nostro sistema sanitario in questo difficile momento”.

Lo afferma il sindaco Alessandro Comi.

