25° Salone Orientamenti, tre giornate “virtuali” con oltre 300 eventi

Liguria. Tre giornate “virtuali” ma intense. Il 25° Salone Orientamenti ha proposto in 72 ore oltre 320 eventi, incontri e webinar sui diversi canali multimediali attivati: dalla piattaforma (disponibile qui) con il suo canale Youtube, passando per la pagina Facebook e il profilo Instagram.

Il bilancio complessivo dei contatti del Salone Orientamenti, tramite i vari canali, è di 150.119. I visitatori della piattaforma sono stati 53.063, per un totale di 796.671 visualizzazioni. I partecipanti agli Webinar sono stati 36.541 (così ripartiti: in 10.002 hanno seguito quelli organizzati dall’Università, in 12.930 quelli per docenti, in 12.859 quelli per studenti e in 750 quelli per genitori). E infine i partecipanti agli eventi tramite il sito istituzionale (27.613 utenti) e tramite i social (Facebook e Youtube 32.902) sono 60.515.

... » Leggi tutto