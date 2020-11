Ad Albenga 90 positivi al Coronavirus, i dati aggiornati dal sindaco in consiglio comunale

Albenga. Ha scelto la forma istituzionale di un consiglio comunale il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, e ieri sera, nelle sue comunicazioni che hanno aperto il consiglio, ha fornito i dati delle persone attualmente contagiate dal coronavirus.

“Ad oggi sono circa 90 i soggetti positivi confermati nella città di Albenga, questo dato è in linea con le altre città del territorio – spiega Riccardo Tomatis – Il nostro ospedale ha implementato in questi giorni ulteriormente i posti letto Covid, ma per fortuna sono ancora attivi tutti i servizi alla persona e gli ambulatori e, sperando che i provvedimento presi dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus possano portare a risultati positivi anche se, naturalmente, bisogna aspettare ancora un po’ di tempo per verificarlo”.

