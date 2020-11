Albissola Marina, montate le strutture da esterno per le scuole del territorio

Albissola Marina. In questi giorni sono terminate le operazioni di montaggio delle strutture da esterno acquistate dal Comune di Albissola Marina per le scuole del territorio.

L’amministrazione comunale, dopo il mancato finanziamento da parte del Ministero (le installazioni temporanee non sono state oggetto di erogazione di fondi covid19) ha voluto comunque e fortemente dotare le scuole di strutture esterne per favorire la possibilità di attività all’aperto e per consentire il distanziamento e l’accoglienza in luoghi coperti.

