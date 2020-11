“Camionisti bloccati in porto senza cibo e servizi igienici per colpa del nuovo Dpcm”

Genova. Camionisti che si troveranno bloccati in porto senza possibilità di avere alcun punto di ristoro accessibile per mangiare, ma nemmeno servizi igienici da utilizzare. È l’effetto del nuovo Dpcm che prevede l’apertura dei servizi di ristorazione solo in autostrade e aeroporti e non nelle zone di scambio logistico come porti, retroporti, interporti, centri intermodali. A lanciare l’allarme nei confronti di Regione Liguria e Mit alle soglie del weekend sono Spediporto e Trasportounito.

“Di fatto – spiega Giuseppe Tagnochetti, responsabile regionale di Trasportounito – per decine di migliaia di operatori che oggi svolgono un servizio essenziale e continuativo per il paese, poiché la logistica non si ferma mai neanche il sabato e domenica, sarà impossibile trovare un posto dove consumare un pasto, comprare un caffè o anche solo avere una toilette a disposizione”.

... » Leggi tutto