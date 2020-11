Carcare, minoranza all’attacco: “Il sindaco riporta bugie, per la messa in sicurezza del Bormida pronti al dialogo”

Carcare. “Il sindaco non perde occasione per scantonare ed offendere chi “si permette” di non pensarla come lui. Dai gruppi di opposizione le proposte sono state fatte ma non sappiamo a quale consiglio comunale abbia partecipato il sindaco ma certamente non è lo stesso a cui eravamo presenti noi. Per fortuna che verrà pubblicata la registrazione totale del Consiglio Comunale così la popolazione può giudicare da chi siamo governati. Che le minoranze abbiano poco potere in questo tipo di ordinamento è cosa nota. Ma almeno vorremmo che quel minimo che ci viene concesso dalla normativa fosse rispettato da chi dovrebbe essere il primo tutore della serietà delle istituzioni”.

Così il Gruppo consiliare di minoranza “Lorenzi Sindaco” risponde alle accuse lanciate dal primo cittadini sulla seduta del parlamentino carcarese, con al centro il progetto di messa in sicurezza del fiume Bormida, da tempo oggetto di scontro tra maggioranza e opposizione.

