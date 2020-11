Coop Liguria consegna la spesa a domicilio gratis una volta alla settimana agli over 65

Genova. Coop Liguria condivide le esigenze di tutela degli over 65 che animano l’iniziativa promossa dalla Regione Liguria, ma sceglie di puntare sulla consegna della spesa a domicilio, offrendola gratuitamente, una volta a settimana, a tutti gli over 65.

“Anche se abbiamo preferito utilizzare modalità alternative rispetto alle fasce orarie con sconti specifici per gli over 65 proposte dalla Regione – spiega il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – condividiamo in pieno la necessità di offrire soluzioni alle fasce più fragili della popolazione. Per questo, fino a fine emergenza, abbiamo messo a disposizione degli over 65 che utilizzano il nostro servizio di e-commerce “Coop a casa”, disponibile a Genova, Savona e a breve anche alla Spezia, la possibilità di usufruire di una consegna gratuita della spesa ogni settimana.

