Covid, al via il bando Asl: si cercano 189 infermieri per gli ospedali liguri

Liguria. Per sopperire alla mancanza di personale data l’emergenza Covid e “approfittare” dei numerosi neolaureati dei giorni scorsi in Liguria, l’Asl2 apre un bando per l’assunzione di 189 infermieri a tempo determinato. Gli interessati potranno presentare la domanda entro il 16 novembre ed esclusivamente in forma telematica (clicca qui).

L’elenco degli ammessi verrà comunicato il giorno successivo sul sito internet ufficiale. La prova si svolgerà mercoledì 18 alle ore 9:00 in via telematica e proseguirà nei giorni seguenti in base alle decisioni della Commissione, in relazione al numero dei candidati presenti.

... » Leggi tutto