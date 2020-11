Dal paracetamolo al cortisone: il protocollo anti-Covid del San Martino per le cure domiciliari

Genova. I virologi del San Martino, guidati dal direttore di malattie infettive Matteo Bassetti, hanno messo a punto uno schema tutto sommato semplice (ma non per questo semplicistico) e che può costituire un percorso comune per tutti i medici di medicina generale, o medici di famiglia, che si stanno trovando oggi più che nella primavera scorsa a trattare pazienti covid di diversa gravità.

“Un protocollo che, insieme a una consulenza infettivologica telematica, aiuterà i ‘dottori’ a gestire i pazienti a casa evitando, quando possibile, il ricovero in ospedale”, spiega il professore.

