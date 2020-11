Escursioni, street food, mostre d’arte: un fine settimana carico di eventi in provincia

Il 14 novembre 1889 la giornalista americana Nellie Bly iniziò un tentativo, poi coronato da successo, di compiere il giro del mondo in meno di 80 giorni. Oggi purtroppo noi tifosi del fine settimana non potremo fare neanche il giro della provincia, dato che vige ormai il divieto di spostarsi tra Comuni senza validi e contingenti motivi. Ciò non toglie che ci potremo sentire a nostro agio nelle nostre rispettive località con l’agenda degli eventi che ci invita al piacere e al relax in questa fresca metà di novembre e di cui vi proponiamo un estratto.

Prepariamoci a camminare a fil di cielo con “Finalese 360”, escursione dalle “vertical emotion” a Capo Noli. Le sue falesie calcaree dividono le case color pastello del singolare borgo saraceno Varigotti dalle antiche mura medievali di Noli, lambita da uno degli arenili più belli della Liguria. La candida roccia si mostrerà in tutta la sua imponenza mentre saliremo verso l’ex Semaforo Nuovo, beneficiando di panorami davvero vertiginosi. La guida ambientale escursionistica accompagnerà il gruppo illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell’itinerario visitato.

