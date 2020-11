Il fenomeno dell’Apparizione: risultati eccellenti per una squadra di paese in città

Genova. Cesare Pavese diceva che “un paese ci vuole” e, dopo aver aggiunto con una vena forse ironica “non fosse che per il gusto di andarsene via”, ha poi spiegato: “Un paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Questo bellissimo passaggio di La luna e i falò sembra aver ispirato l’azione dei dirigenti dell’Apparizione FC.

L’Apparizione non nasce dal nulla. La base della società è formata dalla fusione di due realtà, Goal Academy e Zena, che hanno unito le proprie forze. A quel punto, però, era necessario trovare un nome per la nuova società sportiva. I dirigenti e i giocatori, in gran parte ex Juniores del Vecchio Castagna, hanno pensato che sarebbe stato importante identificarsi con un luogo, dove mettere delle radici per poter crescere. La scelta è ricaduta sul quartiere genovese di Apparizione, situato sul versante sinistro del torrente Sturla. Una decisione dettata dal fatto che molti giocatori provengono da questa zona. Un quartiere, certo, ma che per conformazione ha molte delle caratteristiche del paese, con tanto di Pro Loco. I colori, il nero il bianco e l’azzurro, richiamano un’esperienza amatoriale di calcio di tanti anni fa proprio nella zona di Apparizione.

