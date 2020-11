Scuole Superiori, Bonasera (Provincia): “L’immobile Varaldo occasione persa, servono nuovi edifici e spazi”

Provincia. “Abbiamo perso un’occasione che avrebbe consentito di migliorare in modo determinante l’offerta scolastica nella città di Savona”. Così, in emergenza Covid e con le superiori in Dad, il vice presidente della Provincia di Savona con delega all’edilizia scolastica parla del caso dell’immobile “Varaldo”, di proprietà dell’ente provinciale che poteva essere destinato come “location scolastica” nuova per agevolare gli spazi delle classi e il distanziamento sociale nelle aule.

“L’immobile rientra nel piano delle alienazioni per € 2.337.000,00, ed erano già stati vincolati sia i fondi per la ristrutturazione che quelli da versare a Tpl per garantire trasporti dedicati agli studenti per un importo complessivo di 330.000 euro. Da subito otto nuove aule più gli uffici di presidenza, segreteria e bidelli in modo da alleggerire la pressione sia sull’immobile di via Oxilia che su quello via Manzoni-Via Aonzo” spiega Bonasera.

... » Leggi tutto