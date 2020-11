Sesso a pagamento con l’insegnante, interrogatori di garanzia: la difesa annuncia ricorso

Ponente. Annunciato ricorso al Tribunale del riesame per gli arrestati nell’inchiesta sesso a pagamento in Riviera, condotta da carabinieri di Alassio e ribattezzata “Cockera d’Oro”: per la difesa sarebbero stati i siti a pagamento a favorire il meretricio. E’ l’avvocato Mario Leone, difensore di G. N., 58 anni di Diano Marina, agli arresti domiciliari e di R.B. 70 anni denunciato in stato di libertà, (l’altro arrestato è R.T. di anni 61 commerciante e gestore di attività di ristorazione ad Andora), finiti nei guai per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, a chiarire la posizione dei suoi assistiti dopo aver visionate le prime carte agli atti.

“Nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari è stato richiamato un sito per evidenziare gli annunci della signora, fatto questo che di per sé non costituisce alcun reato come è noto. C’ è da chiedersi, semmai, se proprio tali siti non costituiscono il principale veicolo al favoreggiamento della prostituzione. Mi sembra una indagine fuori dal tempo, in quanto i presupposti della legge Merlin erano ben altri” riferisce il legale.

