Uscio, ambulanza in servizio fermata da un cinghiale: dopo l’investimento costretta a rientrare

Uscio. E’ sbucato improvvisamente dalla vegetazione posta ai lati della strada ed è stato impossibile evitarne l’urto. Si trattava di un grosso cinghiale che ieri mattina è entrato in collisione con un’autoambulanza della Croce Rossa di Uscio che stava trasportando un paziente al Policlinico San Martino di Genova.

La notizie arriva da “La Voce del Tigullio”: per fortuna il tremendo impatto con l’animale non ha causato danni alle persone presenti sul mezzo. Per motivi di sicurezza però, dopo l’impatto con l’ungulato, l’autoambulanza è dovuta rientrare in sede causando quindi un notevole ritardo nell’espletamento del servizio al San Martino. Ad avere la peggio, però, il povero animale, rimasto gravemente ferito nell’impatto.

... » Leggi tutto