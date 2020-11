Ventimiglia, mercato in “lockdown”: pochi clienti e banchi ridotti, ma le tasse si continuano a pagare

Ventimiglia. «A parte le varie leggi e i decreti anticovid, stiamo subendo ciò che viene deciso dall’altra parte della frontiera, visto che lavoriamo con una clientela in gran parte francese. E lo stesso discorso riguarda anche Bordighera e Sanremo. A livello di ambulanti, la nostra provincia è in lockdown: un lockdown rosso profondo, anche se non ci è riconosciuto, perché questa situazione proviene da una nazione diversa». A dirlo è Roberto Benassi, segretario provinciale di Anva Confesercenti, oggi presente al mercato del venerdì di Ventimiglia, storicamente tappa fissa di migliaia di francesi.

... » Leggi tutto