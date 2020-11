Apre il primo “Covid hotel” in Liguria, primi pazienti in arrivo nelle prossime ore

Genova. Potrà ospitare fino 100, 150 persone, in alcuni casi nuclei familiari veri e propri, all’interno di 50 stanze (che comunque non saranno condivise da persone tra sconosciuti). Sarà operativo da oggi il primo, per ora, “Covid hotel” in Liguria.

Si tratta del Best Western di via ponte Calvi, struttura ricettiva solitamente da tutto esaurito per la comodità con il centro e la vicinanza all’Acquario ma che, in questa fase di pandemia, si è riconvertita ad albergo per pazienti Covid a bassa intensità. Si tratta di persone che hanno bisogno di cure ma senza la necessità di un ambiente ospedaliero e che non possono riceverle a domicilio perché magari, lì, non avrebbero la possibilità di restare isolati in modo adeguato.

