Chiavari, nuovo spazio per il nuoto libero a Preli e nuove sedi per le associazioni

Chiavari. Le associazioni Pro Scogli e Amici del Mare e degli Scogli possono contare su due nuovi locali da adibire a sede e punto di ritrovo per gli iscritti, al piano terra del complesso “Gli Scogli” di via Preli, per un totale di 110 mq. Questa mattina l’inaugurazione degli spazi che il comune di Chiavari ha concesso in comodato gratuito nel tratto più a levante di lungomare dei Gotuzzo. Presenti, oltre agli amministratori cittadini, anche l’assessore regionale Ilaria Cavo e il consigliere regionale Sandro Garibaldi.

«Finalmente le due associazioni avranno disposizione locali idonei e a norma per poter espletare le proprie attività, legate alle tradizioni sportive e marinare. La mia amministrazione ha sempre sostenuto, e continuerà a farlo, il mondo dell’associazionismo perché oltre ad essere un presidio del territorio, svolge l’importante funzione di aggregazione ma anche di trasmissione di una consapevolezza storica e di un patrimonio di conoscenze ed esperienze davvero unico» dichiara il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua.

