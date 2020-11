Coronavirus, 1091 nuovi casi e 30 morti in Liguria

Liguria. Sono 1091 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Sanità. Il dato è relativo a 6067 tamponi totali effettuati. Se però si tiene conto solo dei casi testati (2496) risulta che il numero di positivi è il 43,7%. I casi attivi di coronavirus in Liguria sono ad oggi 17735, di cui 1.795 in provincia di Savona.

Nel bollettino di oggi sono registrati altri 30 decessi: si tratta di persone morte tra il 29 ottobre e il 13 novembre. Ormai da diversi giorni la cifra di chi non ce l’ha fatta si mantiene sopra le trenta unità.

