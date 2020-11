“Imperia di Tutti Imperia per Tutti-Partito socialista italiano” piangono la morte di Lorenzo Lagorio

Imperia. «Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa di Lorenzo “Ciccio’” Lagorio, esponente di rilievo della politica cittadina. Affabile, ironico, sempre positivo, Ciccio’ ha portato per anni in consiglio comunale, con la coerenza e la lealtà proprie di un uomo di partito, le istanza dei cittadini e delle fasce più deboli. Operaio, sportivo, amministratore, mancherà non solo alla politica ma all’intera città.I mperia di tutti e i socialisti imperiesi porgono sentite condoglianze ai familiari, ai compagni, a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Imperia di Tutti Imperia per Tutti -Partito socialista italiano»

