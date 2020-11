Imperia vs Città di Varese, i convocati da mister Lupo

Imperia. E’ tutto pronto. Domani alle 14:30, ASD Imperia sfiderà Città di Varese per il recupero della III° giornata di Serie D. Per le norme in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria, purtroppo, il ‘Nino Ciccione’ sarà chiuso al pubblico ma i tifosi potranno ugualmente seguire i nerazzurri su SportItalia. L’emittente nazionale trasmetterà la partita in diretta televisiva, con collegamento dalle 14:05, sui canali 60 Digitale Terrestre e 560 per vederla in HD.

... » Leggi tutto