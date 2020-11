L’Acna di Cengio: storia della “Fabbrica dei Veleni” | PRIMA PARTE

“Entroterra di Savona, comune di Cengio, 26 marzo 1882. Verbale relativo alla domanda del signor Pessano Giuseppe per essere autorizzato ad impiantare nel tenimento Ponzano, territorio di questo comune, una fabbrica di dinamite.”

La storia dell’ACNA di Cengio comincia da qui. La fabbrica venne costruita a poche centinaia di metri dal comune di Saliceto, confine tra Piemonte e Liguria. In quegli anni, Cengio era una località molto tranquilla, un borgo agricolo che si snodava attorno alla strada principale e alla ferrovia.

Verrebbe da chiedersi per quale motivo, essendo un posto come tanti altri, venne scelto proprio per costruire una fabbrica di dinamite. La risposta sta nella manodopera a basso costo. Se servivano braccia per lavorare, in quella cittadina se ne trovavano: i contadini erano abituati a spaccarsi la schiena giorno e notte, ed una paga sicura a fine mese non poteva che essere allettante. E non fu di secondaria importanza la vicinanza, tramite la ferrovia, al Porto di Savona, e la grande disponibilità d’acqua data dal fiume Bormida, su una cui ansa crebbe, di giorno in giorno, mattone dopo mattone, una struttura di un’imponenza mai vista prima dagli entusiasti abitanti del luogo.

