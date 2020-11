Quezzi, palloncini gialli e lanterne al cielo per Gaia. La lettera dell’amica: “Sei il mio angelo”

Genova. Un mare di fiori e palloncini gialli, il suo colore preferito. Un mare di giovanissimi, gli amici di piazzetta Pedegoli, i compagni di scuola del liceo Pertini, ma anche tantissimi ragazzi del quartiere che volevano semplicemente esserci e stringersi insieme. È sabato sera a Quezzi ed era sabato sera quando Gaia Morassutti è rimasta coinvolta nel gravissimo incidente che l’ha portata alla morte lo scorso 12 novembre dopo una lunga agonia all’ospedale Villa Scassi. Stasera tutta Quezzi le ha dedicato un tributo sul luogo della tragedia.

Tante lacrime, ma non solo. Le sue amiche più strette hanno cantato per lei tutta la sera. “Portami via” di Fabrizio Moro, “A te” di Jovanotti, canzoni d’amore che risuonavano con quella gioia rumorosa e spensierata che solo un gruppo di ragazzine può comunicare. Un lungo corteo di moto è salito per le strade di Quezzi suonando i clacson, poi si sono levati al cielo i palloncini gialli e le lanterne. “Ciao Gaia”, è l’urlo partito dalla piazza seguito da un lungo applauso.

