Recovery Fund, Vaccarezza (Cambiamo): “La Regione lavora per una Liguria migliore”

Liguria. “La Giunta regionale Ligure ha varato nella riunione di oggi una serie di provvedimenti fondamentali per il nostro territorio. Quattro macro ‘pacchetti’, ambiente, infrastrutture, rifiuti, sanità, con all’interno diverse azioni volte al ripristino, sistemazione e costruzione di importanti cantieri specifici e differenti per ogni settore”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale e capogruppo in Regione di “Cambiamo!” Angelo Vaccarezza.

“Alla Sanità – spiega il consigliere – verrà destinata una cifra molto importante, circa un miliardo e mezzo di Euro: all’interno di questo stanziamento la provincia di Savona assume ovviamente un ruolo importante. Proprio per questo, a questa tranche di finanziamenti dedicherò uno spazio apposito nei prossimi giorni”.

