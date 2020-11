Scomparsa di Lorenzo Lagorio detto Cicciò, il cordoglio del PD imperiese

Imperia. Scrivono dal Partito Democratico «Con profondo cordoglio e immensa tristezza il PD imperiese accoglie la notizia dell’improvvisa scomparsa di Lorenzo Lagorio, Cicciò, che ci ha lasciati questa mattina. È​ vivo in tutti noi il ricordo di un uomo appassionato,​ attivo ed entusiasticamente sempre presente nelle nostre iniziative. Rimane vivo in noi il ricordo della sua attività politica, tra i fondatori cittadini del PD, da assessore al bilancio nella giunta Berio, come consigliere comunale in tre mandati, della sua militanza, del suo prezioso contributo prestato in ogni occasione e circostanza e della vivida e genuina passione che ha animato le​ numerose e​ fruttuose attività di cui è stato protagonista nella nostra città. Ciao Cicció».

