Coronavirus, il sindacato: “Ospedali in piena emergenza ma Asl 3 ha assunto solo 12 infermieri”

Genova. Ospedali in emergenza, personale insufficiente, tanto che nei bandi vengono ammessi anche gli studenti non ancora laureati. Ma la Asl 3 genovese un mese fa ha messo a disposizione solo 12 posti lasciando a spasso 34 infermieri già qualificati che sarebbero stati disponibili a lavorare. A denunciarlo è il sindacato Fials che parla anche di “pessime condizioni” proposte agli operatori socio-sanitari per i quali non si riesce nemmeno a coprire tutte le posizioni aperte.

“Siamo in piena emergenza – scrive la Fials – non riusciamo a coprire i turni, lo straordinario dilaga, il contagio tra i lavoratori della sanità è esploso su livelli mai visti, la stanchezza psicofisica degli operatori si percepisce a pelle, centinaia di barelle stazionano nei pronto soccorso e sulle ambulanze, la Regione raccomanda di assumere, il governatore predica su tutti i canali che assumerebbe tutti ma non trova nessuno, la protezione civile ammette nei bandi perfino gli studenti di infermieristica del terzo anno, tutte le aziende sanitarie di Genova fanno a gara a strapparsi i pochi infermieri disponibili offrendo contratti di tre anni, 46 infermieri fanno domanda sul bando di Asl 3 ma la direzione di Asl 3 ne assume solo 12 con un contratto di un solo anno”.

