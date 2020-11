Coronavirus, obiettivo stop contagi per salvare il Natale. Ma sarà comunque “a distanza”

Genova. Mentre in Liguria e in tutta Italia l’epidemia sembra iniziare a rallentare, l’orizzonte economico e sociale è sempre più definito: bisogna fare di tutto per salvare il Natale.

“Dipenderà dai dati dell’epidemia. Vedremo dopo la scadenza dell’ultimo Dpcm, il 3 dicembre”, ha spiegato ieri il ministro Francesco Boccia. Che comunque ha promesso “rigore“, perché “la priorità è mettere in sicurezza sul piano sanitario il Paese“. Eppure nel governo si inizia a discutere di un assetto normativo in grado di salvare almeno il cenone della vigilia e quello di Capodanno, posticipando di qualche ora il coprifuoco che adesso scatta alle 22.

