Coronavirus, Toti: “Settimana prossima decisiva per l’economia di Natale”

Genova. “I numeri sono timidamente positivi, cerchiamo di essere fiduciosi, e se continueremo a rispettare tutti le regole riusciremo a fare un Natale con le nostre famiglie aiutando i nostri commercianti e i ristoratori“. Il punto serale del governatore della Liguria Giovanni Toti lascia spazio ad un cauto ottimismo, anche se, come ribadisce, la situazione è complessa e tutt’altro che rosea.

“Parliamo sempre dell’aspetto sanitario, poco diciamo di chi è in sofferenza da un punto di vista economico: ci auguriamo che, a fronte di qualche ulteriore pasticcio dell’Inps, di contributi sospesi e insufficienti, il Governo ci ascolti e possa finalmente erogare ristori completi e abbondanti, non solo per chi è in zona rossa ma anche per i liguri che stanno pagando un presso doloroso”, prosegue il presidente della Regione.

