Covid, in Liguria 822 nuovi positivi: 7 decessi nel savonese

Liguria. Sono 822 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Di questi, 77 sono stati individuati in Asl2: 19 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 55 sono stati accertati mediante attività di screening, 3 sono stati individuati in strutture socio-sanitarie. Altri 114 sono stati individuati in Asl1: 41 sono dovuti al contatto con un caso confermato, altri 72 sono stati accertati mediante attività di screening e uno è stato individuato in struttura socio-sanitaria.

