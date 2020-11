Impianto a gas a Vado, Rifondazione Comunista: “Proposta inaccettabile”

Vado Ligure. “La proposta da parte di Tirreno Power di un nuovo gruppo a metano, di circa 800 MW, è per noi irricevibile”. Lo afferma la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista.

“In un’area che, secondo il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra, è già considerata critica e per la quale non sono consentiti interventi che peggiorino la situazione esistente, non è tollerabile introdurre un progetto che sicuramente per almeno due inquinanti – il particolato (polveri sottili e ultrasottili) e la CO2 (il principale gas serra) – peggiora di gran lunga la situazione esistente (e perfino la proposta già bocciata di un nuovo gruppo a carbone). Una centrale a metano, a parità di potenza, è certamente meno inquinante e impattante di una a carbone per alcuni elementi inquinanti, soprattutto per gli ossidi di zolfo, ma non per altri e se inoltre si prospetta un gruppo di potenza di gran lunga maggiore, il risultato inquinante della combustione non può che essere quello sopracitato. La centrale di Vado diventerebbe una delle centrali termoelettriche più grandi a livello nazionale ed europeo, peraltro in un’area di fatto urbana”.

