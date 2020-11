La scoperta degli scienziati: il coronavirus circolava in Liguria già nell’estate del 2019

Liguria. Uno studio dell’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena rivela che il coronavirus responsabile del Covid-19 circolava in Italia e in Liguria già a settembre 2019, dunque ben prima di quanto si pensava finora. Lo studio ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni Apolone ed è stato pubblicato sulla rivista Tumori Journal.

Analizzando i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche, che avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020, l’11,6% (111 su 959) di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus, di cui il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020, e il maggior numero (53,2%) in Lombardia.

