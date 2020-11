Lotta al Covid-19, ecco un grande alleato: le intelligenze artificiali

Savona. La lotta contro il Covid-19 chiama alle armi tutte le forze in campo scientifico: le intelligenze artificiali sono uno dei prodotti più incredibili del progresso umano negli ultimi decenni, e non potevano assolutamente essere escluse dalla ricerca di cure e vaccini per porre fine in tempi brevi alla pandemia in corso.

Questo non è scontato. Le IA – Intelligenze Artificiali – sono spesso, e da più parti, considerate come una sorta di calderone in cui sedicenti esperti gettano ipotesi catastrofiste e quasi sempre scriteriate. Parafrasando il filosofo Slavoj Zizek: “… Le IA sono trattate come l’inconscio del mondo tecnologico, cioè quella zona oscura che non conosciamo bene e nella quale facciamo confluire tutto ciò che non siamo in grado di razionalizzare…”. Tuttavia le cose sembrano essere cambiate nel mondo scientifico e della ricerca applicata: le intelligenze artificiali, infatti, sono ormai riconosciute come uno strumento oltremodo utile, se non addirittura necessario, per migliorare le condizioni di vita degli esseri umani e utilizzarle in questo momento storico tanto critico è dunque una necessità, che può finalmente interrompere quella narrazione nociva che vede ancora le IA come un elemento distopico, spaventoso e apocalitticamente elettrizzante.

