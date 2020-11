Niente presepe vivente a Feglino: “Al lavoro per alternative a distanza o virtuali”

Orco Feglino. Alla luce dell’emergenza Covid, le associazioni coinvolte nell’organizzazione del presepe vivente di Feglino ritengono sia più prudente rimandare la manifestazione all’anno prossimo.

“Per tutti i figuranti di ogni età sarà una grande rinuncia: senza presepe, per noi, non è Natale – spiegano – Siamo già al lavoro però per trovare soluzioni alternative nel rispetto delle norme, soluzioni a distanza o virtuali, capaci di ricreare l’atmosfera natalizia che da anni regaliamo a centinaia di visitatori”.

