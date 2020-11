A Carcare il Comune spedisce una lettera informativa a tutti gli over 70

Carcare. Sta arrivando in questi giorni, nelle case di tutti i carcaresi nati dal 1920 al 1950, una lettera informativa (ma dal forte valore affettivo) dell’amministrazione comunale. Un’iniziativa, questa, dell’assessore alle attività produttive e alla “gentilezza” Enrica Bertone, che ha voluto raggiungere tutti i suoi concittadini meno giovani, poco inclini all’utilizzo dei social e dei canali digitali. L’obiettivo, in questo momento di ulteriore inasprimento dell’emergenza sanitaria e delle misure restrittive per il contenimento del contagio, è rassicurare chi, magari, è solo e necessita di aiuto ma non sa a chi rivolgersi. Nella lettera sono elencati alcuni numeri telefonici di riferimento per chiedere informazioni o ricevere assistenza.

“A Carcare ci sono quasi 1300 over 70, circa un quarto della popolazione è considerata anagraficamente più fragile, ma, soprattutto, per timore, diffidenza o imbarazzo alcuni di loro potrebbero essere in difficoltà e non comunicarlo”, spiega l’assessore Bertone.

