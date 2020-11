Il piano per il vaccino anti Covid è ancora un’incognita, Toti: “Siamo pronti, ma decide il governo”

Genova. “Abbiamo allertato il nostro sistema sanitario perché si faccia trovare pronto, ma pronto per che cosa? Ancora non lo sappiamo“. Si riassume così, nelle parole del governatore Giovanni Toti, lo stato di fatto in Liguria per quanto riguarda il piano di vaccinazione anti Covid, l’unico modo di tornare alla normalità, come ripete da mesi la comunità scientifica. Questo perché “deciderà tutto il governo”, spiega il presidente della Regione, ma anche perché sono molti i punti ancora da chiarire, soprattutto a livello centrale.

A coordinare tutto il meccanismo di distribuzione sarà il commissario nazionale all’emergenza Domenico Arcuri. Nei giorni scorsi si è parlato molto del vaccino messo a punto da Pfizer, azienda farmaceutica statunitense che ha messo a punto un farmaco definito “efficace al 90%”. Il suo principale problema è che deve essere conservato a una temperatura di 80 gradi e questo pone una lunga serie di problematiche organizzative. Ma non è l’unico candidato. La Commissione europea ha già opzionato 300 milioni di dosi del vaccino sviluppato da AstraZeneca con l’università di Oxford, mentre oggi Moderna ha annunciato in un comunicato che il suo vaccino contro il Covid ha una efficacia del 94,5%.

