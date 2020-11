Lite per una bolletta a Bargagli: è morto il 46enne colpito da un pugno di faccia

Genova. E’ morto ieri in ospedale Giuseppe C., l’uomo di 46 anni colpito da un pugno in faccia il 7 ottobre scorso nel corso di una lite per una bolletta.

Una lite apparentemente banale, con un ristoratore noto in paese per la bolletta di un box in comproprietà collegato a un’abitazione in affitto nella frazione di Traso, ma il 46enne era caduto a terra per quel pugno sbattendo violentemente la testa.

