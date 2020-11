Pestaggi alla Diaz durante il G8, i poliziotti non dovranno risarcire il danno di immagine

Genova. Non dovranno risarcire il danno d’immagine, calcolato in 5 milioni di euro, chiesti per i pestaggi accaduti all’interno della Diaz durante il G8 di Genova del 2001. Lo hanno deciso i giudici della Corte dei Conti della Liguria che hanno giudicato inammissibile la richiesta di risarcimento avanzata dalla procura contabile.

Il pg chiedeva ai giudici di condannare i 27 poliziotti coinvolti nei fatti, e tra questi anche i vertici dell’allora polizia di stato, a un risarcimento di 5 milioni di euro, per danno d’immagine. I giudici contabili liguri, sulla richiesta, avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale.

