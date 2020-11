Ponte Genova, in azione i robot ispettori: oltre 3 mila foto all’ora e pulizie in quota

Genova. Con l’inizio delle prove di movimentazione sono entrati in azione i due robot impiegati per la pulizia e la sicurezza del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Due coppie di macchine uniche, installate tanto sul lato mare quanto sul lato monte che rendono l’opera, realizzata dal consorzio PerGenova (Webuild – Fincantieri), uno dei viadotti più tecnologici in Italia.

“Si tratta di due tipologie di robot – spiega Marco Bazzarello, responsabile Webuild delle dotazioni tecnologiche del ponte – uno denominato robot wash, destinato alla pulizia dei pannelli di cristallo ai lati delle carreggiate e dei pannelli fotovoltaici, l’altro denominato robot inspection, incaricato di scansionare il carter inferiore del ponte per garantire sempre i livelli massimi di controllo e sicurezza”.

... » Leggi tutto