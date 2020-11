Ristorazione, Canciani:” Settore in crisi in tutta Europa. Da Bruxelles serve un aiuto ad hoc per il settore dei servizi”

Il governo ha approvato due Decreti Ristori e, da quanto si trapela, con la manovra di bilancio dovrebbero arrivare altri incentivi per il settore ristorazione e alberghiera, ma le tempistiche di ripresa non saranno a breve termine. Le imprese presenti in città d’arte e quelle in località turistiche dovranno attendere il turismo internazionale e nel contempo quelle che offrono i propri servizi agli uffici dovranno attendere la diminuzione dello smart working da parte delle aziende.

Per ripartire ora, dopo la boccata d’ossigeno con i fondi perduti, servirebbero azioni concrete, mirate e durature che da sola l’Italia, visto l’indebitamento pubblico alle stelle, non riuscirebbe a supportare. Lo spostamento della scadenza dei versamenti IVA, ritenute, contributi ed IMU sarebbe solo un rinvio e non una cancellazione, in attesa della sperata ripresa.

