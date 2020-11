Ventimiglia, seconda ondata Covid-19. Consigliere Sismondini: «Sospendere Tari a commercianti e artigiani»

Ventimiglia. Limitazioni agli spostamenti, chiusura di bar e ristoranti che possono vendere solo take away, lockdown in Francia e coprifuoco: la seconda ondata epidemiologica di Covid-19 sta mettendo a dura prova l’economia e il commercio ventimigliese, già gravemente danneggiato dall’ondata di maltempo e dall’esondazione del fiume Roja nella notte tra il 2 e il 3 ottobre scorsi.

Per questo, il consigliere comunale Gabriele Sismondini (Ventimiglia Riparte, lista civica) ha presentato una mozione urgente con la quale chiede al sindaco «di porre in votazione la sospensione del pagamento della Tari per tutti gli operatori commerciali e artigianali, al fine di rimodulare le tariffe calcolate dall’ente in sede di emissione dei ruoli».

