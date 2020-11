Albenga. Incendio di sterpaglie e legna, questa sera, sulla spiaggia del lungomare alla foce del fiume Centa, ad Albenga, vicino al monumento ai Caduti.

Tempestivo e in corso l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il vento forte, infatti, ha rischiato di far propagare il fuoco allargando l’area interessata dalle fiamme.

