Alluvione a Ventimiglia, danni all’acquedotto: a rischio distribuzione dell’acqua in città e in Francia

Ventimiglia. A oltre un mese dall’alluvione che ha colpito Ventimiglia nella notte tra il 2 e il 3 ottobre scorsi, in città si scoprono nuove problematiche legate al fango che sommerso la città. Sono state infatti segnalate possibili problematiche alla captazione dell’acqua potabile nei pozzi di Porra. «Fortunatamente non si tratta di un problema di inquinamento – dichiara il sindaco Gaetano Scullino – Ma che potrebbe incidere gravemente sul futuro mantenimento dei livelli idrici e quindi sulla possibilità di continuare in futuro a prelevare e distribuire l’acqua a Ventimiglia ma anche a tutta la provincia e alla vicina Francia».

